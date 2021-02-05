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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

أمن المنافذ يحبط 3 جرائم تهريب خلال 24 ساعة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:13 م
جريدة الدستور
مريم جبل- عمرو المزيدى
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تمكنت جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة من تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ونجحت الجهود في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية من ضبط 3 قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع)، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد تم ضبط عدد (1) قضية، وفى مجال الأمن العام تم ضبط 29 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائى).

وأثمرت الجهود فى مجال ضبط المخالفات المرورية عن ضبط 1373 مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ 178 حكما قضائيا متنوعا، وفى مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات تم ضبط (6) قضايا

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