«الكرملين» يأسف لخطاب الرئيس الأمريكي بحق روسيا

عبرت الرئاسة الروسية "الكرملين" عن أسفها لخطاب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، واصفة إياه بـ"العدواني وغير البناء تجاه روسيا".وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة: "للأسف، هذا خطاب عدواني للغاية وغير بناء، الملاحظات التحذيرية غير مقبولة بشكل عام بالنسبة لنا، لقد قلنا بالفعل إننا لن نلتفت لمثل هذه التصريحات، نتوقع أنه مع العدد الكبير من الخلافات والاختلافات في القضايا الرئيسية، لا يزال لدينا الأساس للتفاعل، وما زلنا نعتمد على الإرادة السياسية للأمريكيين، حتى نواصل التفاعل حيثما كان ذلك مفيدا لنا".يذكر أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، تعهد أمس في كلمة له بوزارة الخارجية الأمريكية بمساءلة روسيا عن كثير من المخالفات، حسب تعبيره.وكانت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي عرضت على الكونجرس في وقت سابق مشروع قانون حول العقوبات ضد روسيا يتعلق بقضية المدون والمعارض الروسي أليكسي نافالني.