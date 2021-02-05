وفد من كنيسة الأقباط الكاثوليك بجرجا يُقدم التهنئة للأنبا توما

زار وفدا من كنيسة العذراء سيدة الانتقال بجرجا بإيبارشية سوهاج، يمثله الأب يوحنا زكريا، راعي الكنيسة، وبعض أعضاء المجلس الرعوي، والأخوات الراهبات، وشعب الكنيسة، الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليكيأتي ذلك من أجل تقديم التهنئة للمطران توما، بمناسبة سيامته الأسقفية، وتجليسه على كرسي إيبارشية سوهاج.