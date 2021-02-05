التحفظ علي 25 طن أعلاف حيوانية فاسدة بالإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، التحفظ على 25 طن من الأعلاف الحيوانية، 1.5طن غراء، غير المطابقة للمواصفات القياسية داخل مصنع اعلاف قبل طرحها بالأسواق، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.و تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية، عن قيام المدير المسئول عن مصنع للأعلاف الحيوانية والغراء، كائن بدائرة قسم شرطة الدخيلة، بمزاولة نشاط غير مشروع بتصنيع الأعلاف الحيوانية والغراء غير المطابقة للمواصفات القياسية وتعبئة منتجاته داخل عبوات بدون بيانات تجارية، بقصد طرحها للبيع بالسوق لجمهور المستهلكين.تم مداهمة المصنع والقي القبض عليه وبتفتيش المصنع عثر على (25 طن من الأعلاف الحيوانية، و1،500طن غراء، غير المطابقة للمواصفات القياسية بقصد طرحها للبيع بالسوق لجمهور المستهلكين)، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.