ضبط «ديلر» الإسكندرية وبحوزته 30 طربة حشيش

نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 30 طربة لمخدر الحشيش حوزة أحد الأشخاص بالإسكندرية.تمكنت إدارة تأمين الطرق بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة مطروح) وبحوزته (عدد 30 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالى) وذلك حال استقلاله سيارة ملاكى خاصته بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الإتجار واستخدام السيارة فى عملية الترويج.ياتى ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومتجرى المواد المخدرة.