انقطاع مياه الشرب بمنطقة أطلس وضعفها بوسط مدينة أسوان

أعلنت الصفحة الرسمية للوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، عبر '' الفيس بوك''، أنه نظرًا لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسوان بتنفيذ أعمال ربط خط ( 12 ) بوصة (جديد) بخط آخر 14 بوصة بجوار نادي أسوان الرياضي، ما سيترتب عليه قطع المياه عن منطقة (أطلس) وضعفها في باقى المناطق بوسط المدينة.وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة من مساء اليوم الجمعة، وحتى الساعة السابعة من صباح اليوم التالى السبت.ولذا تهيب محافظة أسوان المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب قبل الفترة المحددة.