طقس معتدل فى ربوع الإسماعيلية

شهدت محافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، اعتدال تدريجي في حالة الطقس، ظهرت في الساعات الأولى من صباح اليوم شبورة مائية خفيفة، ومع مرور الوقت اختفت ليسود جو معتدل في جميع أنحاء المحافظة.كانت شركة القناة لمياه الشرب والصرف الصحي، أعلنت رفع حالة الطوارئ تحسبًا لسوء الطقس وسقوط أمطار مع انتشار شبورة مائية في الساعات الأولى.وأكدت في بيان أن الشركة على أتم استعداد لشفط المياه من جميع أنحاء محافظات القناة حال عدم اعتدال المناخ وسقوط أمطار، حيث دفعت بسيارتها في الشوارع الرئيسية تحسبًا لأي تغير مناخي مفاجئ.