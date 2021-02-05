احتجاجات فى ميانمار

فى أكبر مظاهرة تشهدها ميانمار منذ الانقلاب العسكرى، تجمع المئات من الأساتذة والطلاب، اليوم الجمعة، أمام جامعة في رانغون، عاصمة ميانمار.وأدى المتظاهرون التحية بالأصابع الثلاث، في خطوة تدل على المقاومة، وغنوا نشيدا قديما اشتهر أثناء انتفاضة عام 1988 التي قمعها الجيش بعنف، وهتفوا بشعارات مؤيدة لأونغ سان سو تشي، وفقا لفرانس برس.وأصدر العسكريون قرارا أمس لمزودي خدمة الإنترنت، بتعطيل الوصول إلى فيسبوك، وسيلة التواصل الرئيسية في البلاد، عقب ثلاثة أيام على انقلاب أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المدنية في حين تنتشر دعوات إلى المقاومة.ووضع الجيش فجأة الاثنين حدا لمسار الانتقال الديمقراطي في البلاد، فارضا حالة الطوارئ لمدة سنة، واعتقل أونغ سان سو تشي فضلا عن مسؤولين في حزبها، الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية.واجتمع مئات من أنصار الجيش في العاصمة نايبيداو أمس الخميس، ورفع هؤلاء لافتات كتب عليها"لا نريد بعد الان خونة عملاء لدول أجنبية والجيش يحب الناس".