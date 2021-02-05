«قوى عاملة المنوفية»: التفتيش على 828 منشأة خلال يناير

قال علي حامد الزقم، مدير مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، إن المديرية استخراج خلال شهر يناير الماضي، 1921 شهادة قياس مستوى المهارة، وترخيص مزاولة الحرفة للعمال على المهن المختلفة.وفي مجال التفتيش العمالي، تم التفتيش على 828 منشأة لتنفيذ قانون العمل 12 لسنة 2003، وأسفر عن تحرير 108 محضر لمنشآت مخالفة للقانون، كما تم تلقى 128 شكوى عمالية، تم تسوية 6 شكاوي منها وديًا، وإحالة 20 شكوى للقضاء، كما تم عقد ندوتان توعية في مجال في مجال المرأة، والمفاوضة الجماعية.أما في مجال السلامة والصحة المهنية، تم التفتيش علي 343 منشأة لمتابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية والوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وأسفر التفتيش عن تحرير 156 محضرًا للمنشآت المخالفة.