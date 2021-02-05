ضبط 44 قطعة سلاح ناري خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط 44 قطعة سلاح ناري، و135 قضية مخدرات وتنفيذ 49031 حكما قضائيا متنوعا.يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.