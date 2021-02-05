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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تقرير حقوقي: النظام التركي الأول في قمع ضد معارضيه خارج البلاد

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:06 م
أردوغان
أردوغان
هدير سند
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كشف تقرير حقوقي حديث صادر عن منظمة "فريدوم هاوس" الأمريكية، عن سياسة القمع العابرة للحدود التي ينتهجها نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، لافتا إلى أن تركيا تأتي في صدارة الدول التي تلجأ إلى ممارسة القمع خارج حدودها بشكلٍ منهجي.

وبحسب مركز ستوكهولم للحريات، أكد التقرير أن أردوغان لم يكتفِ بقمع المعارضين لسياسات داخل البلاد فحسب، بل استخدم مختلف الوسائل غير الشرعية ضد السياسيين والنشطاء الأتراك المعارضين له في مختلف بلدان العالم.

وأضاف التقرير الحقوقي أن حكومة أردوغان كثفت من حملتها التي تستهدف المعارضين في الخارج بعد المحاولة الانقلابية المزعومة عام 2016، حتى تصدرت الدول التي نفذت عمليات ترحيل من الدول المضيفة منذ عام 2014.

وأكدت "فريدوم هاوس" في تقريرها، الذي يحمل عنوان "بعيد عن الأنظار ولكن ليس بعيد المنال"، أن حملة أنقرة متميزة في شدتها ومداها الجغرافي، والتطورات المفاجئة في تصاعدها، مشيرة إلى أن حكومة أردوغان تطارد معارضيها في ما لا يقل عن 30 دولة مضيفة مختلفة في الأمريكتين وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.

وذكر التقرير أن حملة أنقرة استهدفت في المقام الأول الاشخاص الذين يشتبه في تورطهم إلى حركة الزعيم الديني فتح الله جولن، الذي تتهمه الحكومة بالوقوف وراء محاولة الانقلاب المزعومة.

كما لفت التقرير إلى أن النظام التركي انخرط في القتل وتسليم العشرات، بالإضافة إلى ممارسة التهديدات الجسدية ومراقبة التحركات، وإلغاء جوازات والحرمان من خدمات قنصلية، فضلا عن استخدام أدوات عدة في القانون الدولي، منها الإدراج على قوائم الشرطة الدولية “الانتربول”، كوسيلة للقمع.

وكشف التقرير أيضًا كيف عززت الحكومة التركية علاقاتها مع الجماعات القومية في الخارج مثل عثمانين جرمانيا، التي حظرتها السلطات الألمانية 2018، وكيف أصبحت مديرية الشؤون الدينية (ديانت) أداة لمراقبة المنفيين.

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