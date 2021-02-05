السعودية: بايدن تؤكد التزام أمريكا بالعمل مع الأصدقاء والحلفاء

قالت المملكة العربية السعودية اليوم الجمعة إن كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن تؤكد التزام الولايات المتحدة بالعمل مع "الأصدقاء والحلفاء لحل النزاعات".كان بايدن قد أعلن أمس الخميس وقف الدعم الأمريكي للحملة العسكرية التي تقودها السعودية باليمن مطالبا بإنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ست سنوات والتي يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها حرب بالوكالة بين السعودية وإيران.