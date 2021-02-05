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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وكيل أوقاف الإسماعيلية: الأئمة التزموا بموضوع خطبة الجمعة

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:05 م
الدكتور رمضان عبد
الدكتور رمضان عبد السميع، وكيل وزارة الأوقاف
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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أكد الدكتور رمضان عبد السميع، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية، أن جميع الأئمة التزموا بموضوع خطبة الجمعة المحدد من قبل الوزارة، وهو«حديث القرآن عن بُغاة الفتنة والمفسدين في الأرض».

وشدد على التزم مسؤولي المساجد بتطبيق الضوابط والاشتراطات الخاصة، وأنه لم يتم رصد أي مخالفات تستدعي غلق مسجد.

وقال "رمضان " في تصريحات له اليوم الجمعة، إن المواطنين ملتزمون بالإجراءات الاحترازية، وحريصون على ارتداء الكمامات واصطحاب المصليات الخاصة بهم، والتباعد الاجتماعي، وعدم التجمع أمام المساجد قبل الصلاة أو بعد الصلاة، مضيفا أن حملات التعقيم والتطهير والتنظيف مستمرة يوميًا، ويجري تطهير المساجد قبل وبعد أداء صلاة الجمعة بشكل دوري، بالتنسيق مع الإدارات الصحية بكل مدينة، وذلكم حرصًا على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح أن حملة التعقيم والتطهير التي تجري كل يوم جمعة تتضمن تعقيم محيط المساجد من الخارج، وتعقيم كل جزء داخل المساجد حتى وإن لم يمسه أحد كإجراء احترازي، نظرًا لإقبال لمواطنين على المساجد في صلاة الجمعة.

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