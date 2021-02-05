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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

البريد المصري يوقع بروتوكول تعاون مع «باي سكاي» للخدمات الرقمية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:05 م
جريدة الدستور
طارق عتمان
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وقعت الهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون مع شركة باي سكاي في مجال حلول الدفع الإلكتروني والخدمات المالية الرقمية.

وصرح الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد أن البروتوكول يأتي في إطار تنفيذ توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتطبيق أهداف الشمول المالي بما يُساهم في تيسير حصول المواطنين على الخدمات بكل سهولة ويسر، مشيرًا إلى أن الهيئة تسعى دائمًا إلى التعاون مع جميع الشركات والهيئات والمؤسسات في مختلف المجالات في سبيل تحقيق الخطة الاستراتيجية التي يعتزم البريد المصري تحقيقها.

وأوضح أن البريد المصري تحول من الشمول المالى إلى التمكين الرقمي، ونسعى حاليًا إلى تطبيق أفضل الحلول التكنولوجية على كافة الخدمات والمعاملات باستخدام التكنولوجيا المتطورة، والحلول الرقمية المتكاملة لتسهيل وتأمين المعاملات بهدف الوصول إلى أفضل منظومة متكاملة لتقديم الخدمات بما يتواكب مع متطلبات خطة التمكين الرقمي بالبريد المصري، وبما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والاندماج والتكامل المالي بين الهيئة ومختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص.

ومن جانبه، أكد وليد صادق رئيس مجلس إدارة "باي سكاي": فخورون بهذه الشراكة الاستراتيجية مع هيئة البريد المصري كونه أحد أعرق الكيانات الخدمية والمالية بالسوق المصري والذي تمتد خدماته لتشمل عشرات الملايين من المواطنين ونطمح من خلال هذه الشراكة أن نقدم لهم حلول رقمية ومالية متكاملة لتحقيق رؤية الدولة للتمكين الرقمي للمصريين"

وأضاف أن منصة "yalla الرقمية" تقدم عدد من الخدمات لعملائها من الأفراد والمؤسسات لتمكينهم من إدارة تعاملاتهم اليومية المالية لتكون بمثابة أول تطبيق ذكي شامل (Super App) يجمع العديد من الخدمات عن طريق تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة (FinTech) وتطبيقات الذكاء الاصطناعي "ai".

جدير بالذكر أن "باي سكاي" هي الشركة الرائدة في مجال حلول المدفوعات الالكترونية بمصر والشرق الاوسط والتي تقدم حلول الدفع الإلكتروني والتحول الرقمي لكبرى المؤسسات المصرفية والحكومات بالمنطقة لتعزيز اجندات التنمية الاقتصادية والشمول المالي والتمكين الرقمي.

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