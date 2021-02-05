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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابة 16 شخصا بجروح بانفجار قنبلة بإقليم باكستاني

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:04 م
إصابة بانفجار قنبلة
إصابة بانفجار قنبلة بإقليم باكستاني
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أصيب 16 شخصًا بجروح من جراء حادث انفجار قنبلة يدوية مزروعة على طريق بمدينة سيبي فيإقليم بلوشستان الباكستاني.

وذكرت قناة "سماء تي في" الباكستانية اليوم الجمعة انه تم نقل الضحايا المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وكان من بينهم طفلان، وأربعة آخرون يرقدون في حالة صحية حرجة.

وأشار مسئول بالشرطة إلى أنه "قبل لحظات من وقوع الانفجار، مرت مسيرة بمناسبة يوم التضامن مع كشمير من المنطقة"، موضحًا أن التقارير الأولية تكشف عن أنه تم تثبيت القنبلة اليدوية على دراجة بخارية متوقفة هناك.

وأفادت الشرطة بأن فريق تفكيك المفرقعات توجه إلى موقع الحادث وجمع بعض الأدلة المتعلقة بالانفجار، كما فرضت أفراد الشرطة طوقًا بالمكان.

يشار إلى أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة عليه بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".

وكانت قد تصاعدت حدة التوترات بين الهند وباكستان بشأن "كشمير" بعدما أعلنت الهند في 5 من أغسطس عام 2019 إلغاء الوضع الخاص للجانب الهندي من الإقليم وما أعقبه من إجراءات أمنية مشددة.

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