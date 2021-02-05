تعيين 1987 شابًا منهم 14 من ذوي القدرات بالمنوفية

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة بمحافظة المنوفية، 1987 شابًا، من بينهم 14 من ذوي القدرات، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، خلال شهر يناير الماضي، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، فضلا عن تسجيل 5117 شابا باحثًا عن العمل.وأشار الوزير، في بيان اليوم الجمعة، إلى أن المديرية قامت من خلال إدارة العمالة غير المنتظمة بصرف منح للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية بلغت 66 ألفًا و500 جنيه لـ15 عاملًا، منها 10 آلاف جنيه منح مولود لـ5 عمال، ومنحة زواج بمبلغ 3 آلاف جنيه، ومنحة وفاة بمبلغ 2000 جنيه، كما تم عمل شهادات أمان لعدد 57 عامل بإجمالي مبلغ 28 ألفًا و500 جنيه، وجاري البدء في صرف منحة المولد النبوي الشريف لعدد 3616 عامل بواقع 500 جنيه لكل عامل من المسجلين بالوحدة.