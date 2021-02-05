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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الصين تندد بـ«القمع» بعد سحب ترخيص قناة لها في بريطانيا

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:02 م
الصين تندد «القمع
الصين تندد «القمع
وكالات
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نددت الصين اليوم الجمعة بـ"قمع" و"تلاعب" سياسيين بعد سحب ترخيص قناتها التلفزيونية "سي جي تي إن" في المملكة المتحدة.

وأعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات الخميس في المملكة المتحدة سحب ترخيص القناة، موضحةً أن حق البث منح أساسًا لمؤسسة أخرى "لا تمارس في الواقع أي مسؤولية تحريرية على المحتوى الذي تبثه سي جي تي إن".

وأضافت أنه لم يكن ممكنًا القبول بطلب نقل هذا الترخيص إلى الكيان الذي يتحكم فعليًا في القناة لأنها "تخضع لرقابة الحزب الشيوعي الصيني".

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الصينية وانغ وينبين أمام الصحافة الجمعة عن معارضة بكين لهذا القرار.

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