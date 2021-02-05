إصابة 5 من بينهم سيدة وطفلين بقنا

أصيب 5 أشخاص من بينهم سيدة وطفلان، ظهر اليوم الجمعة، وذلك جراء حادث تصادم سيارتين ملاكي، وذلك بالطريق الصحراوي الغربي قنا - الأقصر، بالقرب من مركز نقادة جنوبي المحافظة، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.



وكان اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، تلقى إشارة من الدكتور بدوي سعيد، مدير مرفق الإسعاف بالمحافظة، تفيد وقوع حادث تصادم سيارتين ملاكي، بالقرب من مدخل قرية صوص التابعة لمركز نقادة جنوبي المحافظة، بالطريق الصحراوي الغربي"قنا-الأقصر" مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص من بينهم سيدة بإصابات وجروح وكسور بالغة.



حيث أصيب كلًا من، طارق محمد خليفة، 38 عامًا، ومحمد كامل محمد، 43 عامًا، وزهرة عبد الوهاب محمود، 35 عامًا، وريتاج محمد كامل، 8 سنوات، وكريم محمد كامل، 3 سنوات، بكسور وجروح مختلفة.



وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا، بـ3 سيارات إسعاف لسرعة نقل المصابين لمستشفيات قنا لتلقي العلاج اللازم، فيما قد تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات اللازمة.