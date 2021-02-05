التحفظ علي 23 أسطوانة اكسجين مجهولة المصدر بالإسكندرية

قررت نيابة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، التحفظ علي 23 أسطوانة أكسجين مجهولة المصدر، قبل بيعها بالسوق السوداء واستغلال ظروف وباء فيروس كورونا المستجد، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.و تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية، بقيام المدير المسؤول عن شركة للخدمات البترولية بدائرة قسم شرطة الدخيلة، لقيامه بتجميع أسطوانات غاز الأكسجين بدون ترخيص، بقصد حجبها عن التداول وإعادة بيعها بالسوق السوداء، مستغلًا ظروف انتشار فيروس كورونا المستجد.و تم مداهمة وألقي القبض عليه وبتفتيشه عثر 23 أسطوانة غاز أكسجين، مجهولة المصدر وبدون مستندات بقصد تجميعها وحجبها عن التداول وإعادة بيعها بالسوق السوداء، مستغلًا ظروف انتشار فيروس كورونا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.