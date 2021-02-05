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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

تحويل ميناء «الحمراء» على ساحل المتوسط إلى مركز عالمي لتداول البترول

الجمعة 05/فبراير/2021 - 01:01 م
المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا
سيد ابراهيم
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أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول يواصل تطوير تسهيلات منطقة ميناء الحمراء البترولي على ساحل البحر المتوسط؛ بهدف تحويله لمركز عالمي لتداول البترول ومنفذًا لمشروعات التكرير والبتروكيماويات بمدينة العلمين الجديدة.

ولفت «الملا»، في بيان اليوم الجمعة، إلى أن وذلك في اطار استراتيجية وزارة البترول لتطوير البنية التحتية والموانئ البترولية ورفع كفاءتها كعنصر داعم لتحويل مصر لمركز لتداول وتجارة البترول والغاز، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على زيادة إجمالي الطاقة الاستيعابية بموقع ميناء الحمراء من 1.5 مليون برميل إلى 2.6 مليون برميل.

جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع الجمعية العامة لشركتى ويبكو وبدر للبترول عبر تقنية الفيديوكونفرانس لاعتماد الموازنات التخطيطية للعام المالى 2021 2022.

وأشار إلى تقديم الدعم الكامل للشركات المصرية العاملة في مجال البحث والاستكشاف وتهيئة كافة الاستثمارات المطلوبة والدعم الفنى والمالى من أجل تحقيق خططها لرفع الإنتاج والوصول لمستوى الشركات العالمية العاملة في نفس المجال.

ومن جانبه، استعرض المهندس إبراهيم مسعود رئيس الشركة ملامح الموازنة التخطيطية للعام المالى 2021 2022 لشركتى ويبكو وبدر للبترول، حيث أوضح أنه من المتوقع استقبال وتداول 265 ألف برميل يوميًا وشحن كمية قدرها 30 مليون برميل عن طريق التسهيلات بميناء الحمراء البترولى مع امداد معامل التكرير المصرية بكمية قدرها 66 مليون برميل من خلال خطوط الشحن البرية.

ونوه بأنه يتم حاليًا تنفيذ خطة طموحة لزيادة معدلات انتاج الزيت الخام من حقل «بدر – 1» بهدف رفع الإنتاج إلى 8ر1 مليون برميل سنويًا، بمتوسط 5 آلاف برميل يوميًا.

حضر أعمال الجمعيات الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول وزارة البترول للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول ونوابه للاستكشاف والإنتاج والرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة والسلامة.

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