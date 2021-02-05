مصر للطيران تسير 68 رحلة بمطار القاهرة اليوم

تسير شركة مصر للطيران بمطار القاهرة الدولي، طوال اليوم الجمعة،68 رحلة جوية بمعدل 47 رحلة دولية إلى كل من جوانزو، بغداد، كازبلانكا، تونس، لاجوس، الدوحة، أبوظبي، لارناكا، لندن، دوالا، باريس، إسطنبول، ميلانو، أمستردام، روما، ميونيخ، موسكو، نيويورك، جوبا، برلين، فرانكفورت،دبي، البحرين، الخرطوم، بودابست، بيروت، عمان، الشارقة، عنتيبي، نيروبي، اديس ابابا، أربيل.كما تسير 17 رحلة داخلية الي شرم الشيخ، والغردقة، والأقصر، وأسوان، و4 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 5951 راكب.وتلتزم الشركة الوطنية للطيران بتطبيق كافة الإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بجميع رحلاتها الجوية الدولية، والتجارية، والداخلية لضمان سلامة العاملين والمسافرين وأطقم الطائرات، وفقًا لتوصيات الاتحاد الدولي للنقل الجوي ومنظمة الصحة العالمية.