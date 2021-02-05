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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظة القاهرة ترفع درجة الاستعداد القصوى لتقلبات الطقس

الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:57 م
خالد عبد العال
خالد عبد العال
مصطفى عبدالله
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رفعت محافظة القاهرة درجة استعداتها لاستقبال موجة الأمطار المتوقعة طبقا لتقارير هيئة الأرصاد الجوية.

وانتشرت شفاطات المياه والبدالات بالميادين والمحاور والشوارع الرئيسية، تحسبا لسقوط أمطار.

وتواجد رؤساء الأحياء ميدانيا وتم المرور على البلوهات المنتشرة والتأكد من تسلكيها لتصريف المياة تحسبًا لسقوط الامطار وللتعامل مع الشكاوى التى ترد باماكن تجمع المياه وازالتها على الفور واتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها الحفاظ على سلامة المواطنين.

وتم النشر السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ من خلال التنسيق بين الاحياء وشركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية والادارة العامة لمرور القاهرة وتنفيذ خطة المحافظة لتوزيع الشفاطات والبدالات والنافوري والمواتير بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق لشفط أى تراكمات.

وربطت محافظة القاهرة غرفة العمليات المركزية بالمحافظة وغرف العمليات التابعة للجهات المختلفة لضمان الاستجابة السريعة لأية بلاغات او شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه للتعامل الفورى معها.

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