الشرطة الألمانية تصادر بتكوين بـ60 مليون دولار من محتال

صادر مدعون ألمان ما قيمته 50 مليون يورو (60 مليون دولار) من بتكوين من محتال، لكن هناك مشكلة واحدة: إذ ليس بمقدورهم الحصول على المال بسبب أنه لم يمنحهم كلمة المرور.وقال مدعون في مدينة كمبتن بولاية بافاريا، إن الرجل حُكّم عليه بالسجن وقضي فترة سجنه منذ ذلك الحين، ملتزما الصمت طوال تلك الفترة بينما بذلت الشرطة جهودا فاشلة متكررة لكسر الرمز للوصول إلى أكثر من 1700 بتكوين.وقال سيباستيان مورير لرويترز اليوم الجمعة "سألناه عنها لكنه لم يفصح.. ربما لا يعرف".وتُخزن البتكوين في تطبيق يعرف باسم المحفظة الرقمية وهي مؤمنة عبر التشفير وتُستخدم كلمة المرور كمفتاح لفك التشفير لفتح المحفظة والوصول إلى البتكوين وفي حالة فقد كلمة المرور لا يمكن للمستخدم فتح المحفظة.وأُدين المحتال بالسجن لمدة تزيد عن عامين بسبب قيامه سرا بتثبيت تطبيق على أجهزة كمبيوتر أخرى لتخسير طاقتها في تعدين أو إنتاج البتكوين.