ضبط 1134 مخالفة تموينية في دمياط

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط،حملات للرقابة على الأسواق والمخابز ومحال بيع السلع الغذائية، أسفرت نتائجها عن تحرير 1134 محضر خلال شهر يناير الماضي.وتم تحرير 142 محضرا للمخابز لوجود مخالفات منها نقص وزن رغيف الخبز، وعدم الالتزام بالمعايير والموازين المقررة والعمل دون ترخيص.وبالمتابعة الميدانية على الأسواق لمتابعة حركة السلع، تحرير 992 محضرا لوجود مخالفات تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار وضبط حالات غش تجاري، وعدم وجود شهادات صحية والذبح خارج المجازر.أكدت المديرية بأنها لا تدخر جهدًا في المرور والمتابعة على الأسواق، والمخابز، والمواد البترولية، بصفة مستمرة وذلك تنفيذًا لتعليمات المحافظ للتأكد من توافر السلع التموينية للصرف للبطاقات.