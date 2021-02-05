حبس عاطل لحيازته 30 طربة حشيش في برج العرب

قررت نيابة برج العرب بالإسكندرية، حبس عاطل 4 ايام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 30 طربة لمخدر الحشيش، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي.تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة برج العرب، يفيد بتمكن إدارة تأمين الطرق، من ضبط أحد الأشخاص بحيازته كمية من مخدر الحشيش.على الفور ألقى القبض عليه وتبين أنه عاطل، مقيم بمحافظة مطروح، وبتفتيشه عثر بحوزته على 30 طربة من مخدر الحشيش ومبلغ مالى، وذلك حال استقلاله سيارة ملاكى خاصته بدائرة قسم شرطة برج العرب، وبمواجهته اعترف بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار واستخدام السيارة فى عملية الترويج، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.