التحفظ على مواد بناء بحملة إزالة بناء مخالف بوسط الإسكندرية

شن حى وسط الإسكندرية، حملة إزالة فورية، بفيلا بشارع زهرة القصور من مسجد التنعيم باببس العاشرة، بناءً على المعلومات الواردة من إداراة المتابعة بالحى.بوجود أعمال شدات خشبية وصبات لسملات وأعمدة.وتوجهت حملة مكبرة بقيادة مدير إدارة المتابعة، تنفيذا لتعليمات اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط، وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بالمتابعة اليومية لمخالفات البناء،والتعامل معها بمنتهي الحزم بالإزالة الفورية.نجحت الحملة فى فك سور خشبي، وشدات لعدد ٧ أعمدة، والتحفظ علي سيارة نقل، طن ونصف طن اسمنت، بالإضافة إلي الحديد والاخشاب، بمشاركة مدير إدارة الأزمات والكوارث، مفتشي المتابعة، وإدارة الطرق.