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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظة القاهرة تسابق الزمن للإنتهاء من مسار نقل المومياوات

الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:49 م
جريدة الدستور
مصطفى عبدالله
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تواصل محافظة القاهرة أعمالها للانتهاء من تطوير مسار نقل المومياوات والذي يتم فيه تطوير المسار من المتحف المصري بميدان التحرير وحتى متحف الحضارات.

وتقترب المحافطة من انشاء نافورة ميدان فم الخليج ضمن الاماكن المخطط تطويرها بخط سير المومياوت الملكية، والتى تأتي على تصميم هرمي مضاء من الزوايا وتنساب المياه مع علي المسطح الهرمي الي ارضية النافورة ومكونة من الجرانيت.

كما استكملت المحافظة أعمال دهانات أسوار كافة الكبارى الموجودة بالمسار، مع الانتهاء من معالجة الأجزاء المتهالكة من الفواصل والأرصفة ورفع كفاءتها، كذلك رفع كافة الإشغالات وإعادة المظهر الجمالي والتشجير والتأكيد على مراجعة وحدات الإنارة وتحديثها.

وتم رفع "شاسيهات" الإعلانات المخالفة للشروط من أعلى المباني والعمارات التراثية، إلى جانب العناية بالمسطحات الخضراء، مع إزالة كافة التشوهات الموجودة على الأسوار بإعادة طلائها بلون موحد، على طول امتداد خط سير المومياوات.

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