أستراليا تبقي على قرار الحجر الصحي رغم حملات التطعيم بلقاح «كورونا»

أعلنت كانبيرا، اليوم الجمعة، الإبقاء على مطلب أن يلزم كل الأشخاص الوافدين الى البلاد الحجر الصحي لمدة أسبوعين رغم إطلاق حملات التلقيح في استراليا وأماكن أخرى.وقال مدير شؤون الصحة بول كيلي، إنه ليس هناك بعد ما يكفي من النتائج حول قدرة اللقاحات على الحد من انتشار الفيروس، لكي يتم تخفيف الاجراءات المشددة المفروضة على الحدود الاسترالية، المغلقة عمليًا منذ حوالي سنة.ولا يسمح لغالبية الأجانب حاليا بالدخول الى استراليا كما فرض حد معين على عدد المقيمين الذين يسمح لهم بالدخول الى البلاد وكل الوافدين، يجب أن يلزموا الحجر الصحي لمدة أسبوعين في فندق وعلى نفقتهم الخاصة.لن يتمكن من الآن وصاعدا إلا بعض الآلاف من دخول أستراليا شهريا، مقابل حوالى مليون قبل الوباء.