عودة 49 لاجئًا سوريًا من لبنان لبلدهم خلال 24 ساعة

أعلن المركز الروسي لاستقبال وتوزيع وإيواء اللاجئين السوريين أن 49 لاجئا (منهم 15 امرأة و25 طفلا) عادوا خلال 24 ساعة الماضية إلى الأراضي السورية من لبنان عن طريق معبري "جديدة يابوس" و"تلكلخ" الحدوديين.وذكر بيان للمركز الروسي اليوم الجمعة، أنه لم يتم تسجيل عودة أي لاجئين إلى سوريا من الأراضي الأردنية عن طريق معبر "نصيب" الحدودي في الساعات الأخيرة.وأضاف البيان أن الوحدات الفرعية التابعة لسلاح المهندسين العسكرية بالجيش العربي السوري قامت خلال 24 ساعة الأخيرة بتطهير 1.8 هكتار من الألغام في مدينة دوما بريف دمشق ومدينة درعا وبلدتي عثمان والنعيمة بريف درعا، حيث تم اكتشاف وتدمير 14 عبوة ناسفة قابلة للإنفجار.