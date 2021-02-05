كوريا الجنوبية توقع عقد بناء أكبر مجمع لتوليد الطاقة من الرياح

وقعت سيول اليوم الجمعة عقدا بقيمة 43 مليار دولار لبناء ما وصفته بأنها أكبر مجمع لطاقة الرياح في عرض البحر (أوفشور)، بينما تسعى كوريا الجنوبية لتحقيق الحياد في انبعاثات الكربون بحلول 2050.وتمتلك كوريا الجنوبية موارد ضئيلة للطاقة وتعتمد على الفحم المستورد، الوقود الرخيص لكنه يسبب تلوثا كبيرا، لتأمين حوالى أربعين بالمئة من حاجتها للكهرباء.وأعلن الرئيس مون جاي إن عن هدف الحياد في انبعاثات الكربون العام الماضي لكنه يتطلع في الوقت نفسه إلى التخلص تدريجيا من الطاقة النووية لتعتمد البلاد على مصادر الطاقة المتجددة.وقد حضر توقيع اتفاق بقيمة 48 تريليون وون (43 مليار دولار) لبناء المجمع قبالة سينان في جنوب غرب البلاد، موضحا أنه سيكون أكبر بسبع مرات من أكبر موقع من هذا النوع في عرض البحر في العالم.وتعول الحكومة على المجمع الذي ستبلغ طاقته الانتاجية القصوى 8،2 ميغاواط أي ما يعادل إنتاج ست محطات للطاقة النووية.