رئيس المركز القومي للسينما ينعى النجم الراحل عزت العلايلي

نعى السيناريست "محمد الباسوسي" رئيس المركز القومي للسينما النجم الراحل "عزت العلايلي" والذي توفي صباح اليوم عن عمر يناهز ٨٦ عام.وقال الباسوسي إن السينما المصرية اليوم فقدت واحدا من أهم صناعها والذي أثرى السينما المصرية والعربية بأعمال ستظل خالدة بيننا، فلن ننسي أدواره الهامة التي قدمها طوال مشواره الفني.و تقدم الباسوسي بخالص التعازي لأسرة الراحل متمنيا من الله أن يلهمهم جميعهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته.يذكر أن العلايلي بدأ مشواره الفني بفيلم (رسالة من امرأة مجهولة) عام 1962 والذي كان بمثابة بدايته السنيمائية.ثم تعددت أعماله بعد ذلك ليشارك في عشرات الأعمال ما بين السينما والتلفزيون، وأحد أهم أدواره كان في فيلم (الأرض) عام 1970 من إخراج يوسف شاهين.ومن أبرز أعماله (الطريق إلى إيلات، أهل القمة، المنصورية، التوت والنبوت)، وفي المسرح شارك في عدة مسرحيات من أهمها (أهلا يا بكوات، ثورة قرية).