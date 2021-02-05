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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

القوى العاملة: مليار و104 ملايين جنيه إعانات طوارئ لـ411 ألف عامل

الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:44 م
جريدة الدستور
دعاء جابر
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كشف محمد سعفان وزير القوى العاملة، رئيس مجلس إدارة صندوق إعانات الطوارئ للعمال، أن المبالغ التي تم صرفها من الصندوق التابع لوزارة القوى العاملة، بلغت مليار و104 ملايين و900 ألف جنيه، استفاد منها 411 آلاف و366 عاملًا، يعملون فى 3602 منشأة، وذلك حتى نهاية ديسمبر 2020.

وقال الوزير، إن المجلس وافق على صرف الدفعة الثانية والثالثة من إعانات الطوارئ للعاملين بالمنشآت السياحية، بالتنسيق مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية، وذلك بواقع 100% من الأجر الأساسي وبحد أدنى 600 جنيه شهريًا، وذلك تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخاصة بمساندة ودعم القطاعات المتضررة من جائحة فيروس كورونا، وفي مقدمتها قطاع السياحة.

كما وافق المجلس على صرف الدفعتين الثامنة والتاسعة للعاملين بالمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية، نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها وفقا للكشوف الواردة والمعتمدة من التأمينات.

جاء ذلك في اجتماع مجلس إدارة الصندوق الذي يرأسهُ وزير القوى العاملة، وعضوية ممثلين عن منظمات أصحاب الأعمال، والعمال، وأعضاء بحكم وظائفهم أو خبراتهم.

وقدم الوزير الشكر لأعضاء المجلس الجدد، والأعضاء الذين سبقوهم في تمثيل الجهات المختلفة المشاركة في مجلس إدارة الصندوق، كما تم مناقشة الموقف المالي للصندوق وماتم صرفه في الربع الأخير من السنة المنقضية، ومقارنة الفعلي بما تم استهدافه.

وأوضح الوزير، أن صندوق إعانات الطوارئ بالوزارة منشأ بغرض مساندة المنشآت التى تتوقف عن صرف أجور عمالها، بسبب ظروف اقتصادية ألمت بها حتى تخطى الأزمات واستمرار الإنتاج، وبالتالى زيادة الاستثمارات وتحقيق التنمية الاقتصادية، وتعويض العمال فى المنشآت المتعثرة وغير القادرة على صرف أجورهم ومساعدتهم على مواجهة متطلبات المعيشة لحين تحسن الأحوال المالية للمنشأة.

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