بسبب خلافات في العمل.. حبس قاتل زوج شقيقته في قنا

قررت النيابة العامة بنجع حمادي في محافظة قنا، حبس المتهم بقتل زوج شقيقته، لمد 4 أيام على ذمة التحقيقات، وحجز زوجته وسائق "توكتوك" على ذمة التحريات، إثر مقتل معلم أزهري ودفنه في مقابر قرية الحلفاية بنجع حمادي شمال قنا.وكان اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارا يفيد بالعثور على جثة معلم أزهري، داخل جوال بمقابر الحلفاية بحرى التابعة لمركز نجع حمادى شمال محافظة قنا.وتبين من تحريات المباحث برئاسة المقدم إسلام فوزي، رئيس مباحث نجع حمادي، أن المتهم في الواقعة ابن عم المجنى عليه، وشقيق زوجته، حيث قام بقتل المجنى عليه ودفنه في مقبرة الحلفاية بحرى، وذلك بعد مشادة نشبت بينهما، تطورت إلى اشتباكات بعد معاتبة المجني عليه له للعودة إلى العمل، قام على إثرها المتهم بضرب المجنى عليه على رأسه فسقط قتيلا.وتابعت التحريات أن المتهم شقيق زوجة المجني عليه، عاد وقام بتقطيع جثمانه بسلاح أبيض، ثم وضعه في جوال، وبعد ذلك أخبر زوجته بما حدث، وقاما باستقلال "توكتوك" ودفنه فى المقابر.تم ضبط المتهم وزوجته وسائق "التوكتوك" والسلاح المستخدم في الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.