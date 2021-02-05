تجارة كوريا الجنوبية تنسحب من السباق على رئاسة منظمة التجارة العالمية

انسحبت وزيرة التجارة الكورية الجنوبية يو ميونغ-هي من السباق على رئاسة منظمة التجارة العالمية، كما أعلنت سيول، ما يفتح المجال أمام النيجيرية نغوزي أوكونجو-إيويالا لتصبح أول امرأة تدير هذه المؤسسة.وأفادت وزارة التجارة الكورية الجنوبية في بيان أن يو استشارت الولايات المتحدة، التي كانت الداعم الأبرز لها، وأطرافًا أخرى "لتقرر التخلي عن ترشيحها".وتتعثر منذ الخريف عملية اختيار خلف للبرازيلي روبرتو أزيفيدو الذي غادر منصبه قبل عام من نهاية ولايته لأسباب عائلية.وأعلنت اللجنة المكلفة لاختيار خلف له في 18 أكتوبر أن المرشحة الأوفر حظًا هي النيجيرية نغوزي أوكونجو-إيويالا.وبالإضافة إلى كونها ستصبح أول امرأة ترأس منظمة التجارة العالمية، ستكون أيضًا أول مديرة عامة إفريقية للمنظمة.