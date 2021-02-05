أكثر من 119 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في أمريكا

أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أنه تم تسجيل 119 ألفًا و931 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية؛ لترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 26 مليونا و676 ألفا و957 حالة على الأقل.وذكرت الجامعة حسبما نقلت شبكة «سي إن إن» الأمريكية اليوم الجمعة أنه تم تسجيل 4941 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد؛ لترتفع بذلك حصيلة الوفيات إلى 455 ألفا و738 حالة.وأفادت المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأنه تم توزيع 57 مليونًا و489 ألفا و675 جرعة لقاح كورونا على الأقل في جميع أنحاء البلاد، كما تم إعطاء 35 مليونًا و203 آلاف و710 جرعات على الأقل للمواطنين.