دراسة تحليلية توضح جهود التحول الرقمي في الدول العربية

- استراتيجية الاقتصاد الرقمي العربي



-تدشين المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي



كشفت دراسة صادرة عن المركز المصري للبحوث والدراسات الاقتصادية، عن جهود التحول الرقمي في الدول العربية.وقال عبد المنعم السيد، مدير المركز الدرسات، إن جهود الدول العربية لتعزيز التحول الرقمي تباينت، وعلى صعيد العمل العربي المشترك كان هناك العديد من المبادرات منها على سبيل المثال:أعلنت جامعة الدول العربية في عام 2018 بالتعاون مع مجلس الوحدة الاقتصادية العربية عن إطلاق "الرؤية الاستراتيجية العربية المشتركة للاقتصاد الرقمي" لتكون دليلًا لدفع عجلة التنمية الاقتصادية في العصر الرقمي، وذلك باعتبارها خطوةً لتمهيد الطريق نحو بناء اقتصاد رقمي مستدام في المنطقة، وتهدف هذه الرؤية إلى بناء اقتصاد رقمي نابض بالحياة بوصفه المحرك الأساسي نحو مستقبل مستدام وشامل وآمن للعالم العربي.أطلق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية "المؤشر العربي للاقتصاد الرقمي" كأول مؤشر عربي لقياس تطور ممارسات الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية، حيث يقيس لأول مرة قدرات الدول ومدى نضج تجربتها، وآليات عملها في الوصول لمستويات جيدة ومنافسة في مجال الاقتصاد الرقمي.ويتضمن هذا المؤشر 57 مؤشرًا فرعيًا تم تجميعها ضمن تسعة محاور رئيسية تشمل: البنية المؤسسية للمنظمات العاملة بالدولة الحكومية وغير الحكومية، البنية التحتية التكنولوجية والتشريعية، بيئات الأعمال والتغطية الشبكية، التعليم والمهارات، القدرة على الابتكار، المعرفة والتكنولوجيا، خدمات الحكومة الرقمية، الخدمات المالية والمصرفية، وأخيرًا محور التنمية المستدامة الذي يؤكد على أهمية أن تخضع أعمال التنمية الاقتصادية لمعايير تراعي مثلث الإنسان والبيئة والاقتصاد معًا بشكل متوازن.ورصد المؤشر إستمرار تقدم دولة الإمارات العربية المتحدة في صدارة الدول العربية، حيث احتفظت بالمركز الأول للعام الثاني على التوالي، وبصفة عامة ما زالت دول الخليج تتصدر المشهد على الساحة الرقمية.وعن التجربة المصرية في التحول نحو الاقتصاد الرقمي، أكد المركز، أنها قطعت مصر شوطًا كبيرًا في مسيرة التحول نحو الاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة من خلال تطبيق أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، واستهدفت الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة أن تكون مصر بحلول عام 2030 مجتمعًا مبدعًا مبتكرًا ومنتجًا للعلوم والتكنولوجيا والمعارف، ويربط تطبيقات المعرفة ومخرجات الابتكار بالأهداف والتحديات الوطنية، وتحويل المعرفة والابتكار الى منتجات ذات قيمة يمكن قياسها، وتلبي الاحتياجات التنمو.