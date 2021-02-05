الجبير: سنواجه مع واشنطن أعدائنا المشتركين

أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم، مواصلة العمل مع الولايات المتحدة الأمريكية، في مواجهة الأعداء المشتركة بين البلدين، معربًا عن تطلع بلاده للعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة لإنهاء الصراعات ومواجهة التحديات الراهنة في المنطقة.وقال الجبير، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، إن خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن، أكد التزام واشنطن بالعمل مع حلفائها لحل الصراعات، مضيفًا سنواصل العمل مع أصدقائنا في أميركا كما فعلنا طوال 7 عقود".وأشار الوزير السعودي، إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة العربية السعودية، بذلتا الدماء في تحرير الكويت ومحاربة تنظيمي "القاعدة" في اليمن، و"داعش" في سوريا.