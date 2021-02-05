أمطار خفيفة ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا السبت مائل للدفىء نهارا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، وبارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء.وتنشط الرياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.وبالنسبة للظواهر الجوية، فمن المتوقع هطول أمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحرى وشمال الصعيد، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الاحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس ومدن القناة.وأوضح خبراء الأرصاد أن البلاد تتأثر بوجود امتداد منخفض جوى على سطح الارض ويتزامن معه وجود امتداد منخفض جوى فى طبقات الجو العليا.وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، تكون حالة البحر المتوسط مضطربة وإرتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة امتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة جدا وإرتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:العظمى الصغرىالقاهرة 21 12الاسكندرية 19 13وادى النطرون 19 13طنطا 21 12شبين الكوم 21 12دمنهور 21 12بلطيم 20 12مطروح 18 13السلوم 17 10سيوة 19 09بورسعيد 20 14دمياط 19 14الزقازيق 21 13المنصورة 20 12الاسماعيلية 21 13السويس 21 13العريش 19 13رفح 19 13رأس سدر 21 13نخل 24 10نويبع 22 17طابا 22 15كاترين 18 06الطور 24 16شرم الشيخ 25 16الغردقة 24 15مرسى علم 26 15الفيوم 21 10بنى سويف 21 10المنيا 22 09أسيوط 22 08سوهاج 22 09قنا 23 10الأقصر 23 10أسوان 23 11ادفو 23 10أبوسمبل 23 11الوادى الجديد 22 08شلاتين 26 18ابو رماد 24 18حلايب 25 19رأس حدربة 25 19.