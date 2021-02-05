أمطار خفيفة ورياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت
الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:29 م
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون الطقس غدا السبت مائل للدفىء نهارا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد ومعتدل على السواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري وشمال وجنوب الصعيد، وبارد على السواحل الشمالية وجنوب سيناء.
وتنشط الرياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.
وبالنسبة للظواهر الجوية، فمن المتوقع هطول أمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحرى وشمال الصعيد، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الاحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس ومدن القناة.
وأوضح خبراء الأرصاد أن البلاد تتأثر بوجود امتداد منخفض جوى على سطح الارض ويتزامن معه وجود امتداد منخفض جوى فى طبقات الجو العليا.
وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، تكون حالة البحر المتوسط مضطربة وإرتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة امتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة جدا وإرتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 21 12
الاسكندرية 19 13
وادى النطرون 19 13
طنطا 21 12
شبين الكوم 21 12
دمنهور 21 12
بلطيم 20 12
مطروح 18 13
السلوم 17 10
سيوة 19 09
بورسعيد 20 14
دمياط 19 14
الزقازيق 21 13
المنصورة 20 12
الاسماعيلية 21 13
السويس 21 13
العريش 19 13
رفح 19 13
رأس سدر 21 13
نخل 24 10
نويبع 22 17
طابا 22 15
كاترين 18 06
الطور 24 16
شرم الشيخ 25 16
الغردقة 24 15
مرسى علم 26 15
الفيوم 21 10
بنى سويف 21 10
المنيا 22 09
أسيوط 22 08
سوهاج 22 09
قنا 23 10
الأقصر 23 10
أسوان 23 11
ادفو 23 10
أبوسمبل 23 11
الوادى الجديد 22 08
شلاتين 26 18
ابو رماد 24 18
حلايب 25 19
رأس حدربة 25 19.
وتنشط الرياح على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.
وبالنسبة للظواهر الجوية، فمن المتوقع هطول أمطار خفيفة على مناطق من الوجه البحرى وشمال الصعيد، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق من سلاسل جبال البحر الاحمر وسيناء ومنطقة خليج السويس ومدن القناة.
وأوضح خبراء الأرصاد أن البلاد تتأثر بوجود امتداد منخفض جوى على سطح الارض ويتزامن معه وجود امتداد منخفض جوى فى طبقات الجو العليا.
وبالنسبة لحالة البحرين المتوسط والأحمر، تكون حالة البحر المتوسط مضطربة وإرتفاع الموج فيه من مترين إلى ثلاثة امتار والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون مضطربة جدا وإرتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى أربعة أمتار ونصف والرياح السطحية شمالية شرقية إلى شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:
العظمى الصغرى
القاهرة 21 12
الاسكندرية 19 13
وادى النطرون 19 13
طنطا 21 12
شبين الكوم 21 12
دمنهور 21 12
بلطيم 20 12
مطروح 18 13
السلوم 17 10
سيوة 19 09
بورسعيد 20 14
دمياط 19 14
الزقازيق 21 13
المنصورة 20 12
الاسماعيلية 21 13
السويس 21 13
العريش 19 13
رفح 19 13
رأس سدر 21 13
نخل 24 10
نويبع 22 17
طابا 22 15
كاترين 18 06
الطور 24 16
شرم الشيخ 25 16
الغردقة 24 15
مرسى علم 26 15
الفيوم 21 10
بنى سويف 21 10
المنيا 22 09
أسيوط 22 08
سوهاج 22 09
قنا 23 10
الأقصر 23 10
أسوان 23 11
ادفو 23 10
أبوسمبل 23 11
الوادى الجديد 22 08
شلاتين 26 18
ابو رماد 24 18
حلايب 25 19
رأس حدربة 25 19.