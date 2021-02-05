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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بوريل: العلاقات مع موسكو شهدت أزمة ثقة.. ولافروف: منفتحون لحل الخلافات

الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:25 م
جوزيب بوريل
جوزيب بوريل
نيفين أشرف
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قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن علاقة الاتحاد وموسكو في السنوات الأخيرة شهدت أزمة ثقة، مشيرًا إلى أن الأحداث الداخلية في روسيا عقدت العلاقات بها.

وقال بوريل، في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، إنه يجب على موسكو الالتزام بسيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، مضيفًا: "أصبحنا نرى أنفسنا خصومًا مع روسيا الآن".

من جهته، حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، من تدهور في العلاقات بين موسكو والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أن هذا الأمر سيكون له عواقب لا يمكن التنبؤ بها، فيما أعرب عن انفتاح موسكو لحل الخلافات مع الاتحاد الأوروبي.

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