الجبير: خطاب بايدن تاريخي وسنعمل معا لإنهاء الصراعات

وصف وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم الجمعة، خطاب الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن بالتاريخي، وذلك وفقا لما نقلته قناة العربية في نبا عاجل لها قبل قليل.وأضاف وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، أن المملكة العربية السعودية تتطلع للعمل مع الأصدقاء في الولايات المتحدة لإنهاء الصراعات ومواجهة التحديات في المنطقة.