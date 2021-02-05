استقرار في أسعار الخضار في الأسواق.. وكيلو البطاطس بـ 2 جنيه

سجلت أسعار الخضار اليوم الجمعة في الأسواق حالة من الاستقرار بسبب وفرة المعروض.وسجلت أسعار البطاطس 2 جنيه للكيلو، وسعر الفلفل ألوان 17 - 21 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو.وسجلت أسعار البطاطا بين. 1.5 - 2 جنيه للكيلو، وأسعار الطماطم 1-1.5 جنيه للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.وسجلت أسعار الكوسة تتراوح بين 1.5-4.5 جنيه للكيلو، وسعر كيلو الباذنجان رومي يتراوح 1 - 2 جنيه،واستقرت أسعار الملوخية تتراوح بين 2-4 جنيهات للكيلو، البسلة سجلت 3-5 جنيهات للكيلو، سعر الباذنجان عروس أبيض ليسجل 1- 2 جنيه للكيلو، والباذنجان عروس أسود من 1-2 جنيه للكيلو.وسجلت أسعار الخيار الصوب بين 2-2.5 جنيه والبصل الأحمر بين 3 - 5.5 جنيه للكيلو.وتراوحت أسعار الفاصوليا بين 2-3.5 جنيه للكيلو، سعر الخيار البلدى يتراوح بين 1.5- 2 جنيه للكيلو.وسجلت أسعارالبصل الأبيض 3-6.5 جنيه للكيلو، والجزر سجل 3 - 5 جنيهات للكيلو