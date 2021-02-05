6053 إصابة جديدة بكورونا في بولندا

أعلنت وزارة الصحة البولندية اليوم الجمعة، تسجيل 6 آلاف و53 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك إجمالي أعداد الإصابات في البلاد إلى مليون و539 ألفا و564 حالة.وأضافت الوزارة في بيان نشرته على حسابها الرسمي على موقع "تويتر" حسبما ذكر راديو بولندا، إنه تم أيضًا تسجيل 368 حالة وفاة متأثرة بالفيروس، ليصل إجمالي أعداد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 38 ألفًا و712 حالة.وأشار البيان إلى تعافي 6 آلاف و524 حالة من الفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي أعداد المتعافين إلى مليون و294 ألفا و687 حالة.