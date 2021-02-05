8032 إصابة جديدة بكورونا في التشيك

أعلنت التشيك تسجيل 8 آلاف و32 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية.وذكر راديو (براغ الدولي) اليوم الجمعة، أن هناك 5 آلاف و753 شخصا يتلقون العلاج بالمستشفيات إثر الإصابة بالفيروس.كانت الحكومة التشيكية أعلنت أنه لن يتم تخفيف الإجراءات والقيود المفروضة لكبح انتشار الفيروس إلا في حالة انخفاض أعداد الإصابة اليومية ما بين 3 آلاف إلى 4 آلاف حالة.