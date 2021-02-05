ضبط شبكة تروج للدعارة «أونلاين» بالغربية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شبكة لممارسة الأعمال المنافية، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمواجهة الجريمة بشتى صورها، لاسيما الجرائم المرتكبة عبر شبكة الإنترنت الماسة بقيم وأخلاقيات المجتمع والاتجار بالبشر.أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي، وجود إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" لأحد الأشخاص، حاصل على بكالوريوس، مقيم بمحافظة الغربية، يقوم من خلالها بالترويج وتسهيل الأعمال المنافية.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أمكن ضبطه وإحدى الفتيات، حال تواجده بصحبة المجنى عليها واستغلالها في الأعمال المنافية بدائرة قسم شرطة الوايلي بالقاهرة، وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات، كما أمكن ضبط (هاتف محمول خاص بالمتهم)،يحتوى على العديد من الرسائل والصور والمحادثات الدالة على نشاطه.