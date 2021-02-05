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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطنين غرب رام الله

الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:13 م
استشهاد فلسطيني
استشهاد فلسطيني
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استشهد شاب فلسطيني، من قرية رأس كركر غرب رام الله، اليوم الجمعة، بعد أن أطلق مستوطنون النار عليه في منطقة قريبة من القرية.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن رئيس مجلس قروية (رأس كركر) راضي أبو فخيدة، إن قوات الاحتلال أبلغت والد الشاب باستشهاد نجله، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال ما زالت تحتجز الجثمان، كما أنها اقتحمت المنطقة واقتادت والده وشقيقه لموقع استشهاده بهدف رؤية مقتنياته الشخصية وآثار الدماء.

وأفادت مصادر من القرية أن الشاب الشهيد، كان بالقرب من جبل الريسان الذي صودر مؤخرا، وأقيمت عليه مستوطنة "سديه افرايم" وتم إطلاق النار عليه من قبل مستوطنين.

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