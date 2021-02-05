فرنسا تدين هدم الاحتلال الإسرائيلي لخربة حمصة بالأغوار الشمالية

أدانت فرنسا، اليوم الجمعة، هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي خربة حمصة بالأغوار الشمالية للمرة الثانية على التوالي.وقالت القنصلية الفرنسية العامة في القدس، "تدين فرنسا عمليات الهدم والمصادرة التي تقوم بها السلطات الإسرائيلي للمنشآت الإنسانية الممولة من المجتمع الدولي، وخاصة فرنسا، في قرية خربة حمصة الفلسطينية".وأضاف القنصلية فى بيان لها، "تتعارض هذه الإجراءات مع القانون الدولي الإنساني، ودعت السلطات الإسرائيلية إلى وضع حد لها"، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، هدمت يوم الأربعاء الماضي، 20 منشأة بين سكنية وحظائر أغنام لعدة عائلات فلسطينية في خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية، و5 خيم نصبتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.