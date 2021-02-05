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الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

فرنسا تدين هدم الاحتلال الإسرائيلي لخربة حمصة بالأغوار الشمالية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:12 م
خربة حمصة
خربة حمصة
مروة عنبر
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أدانت فرنسا، اليوم الجمعة، هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي خربة حمصة بالأغوار الشمالية للمرة الثانية على التوالي.

وقالت القنصلية الفرنسية العامة في القدس، "تدين فرنسا عمليات الهدم والمصادرة التي تقوم بها السلطات الإسرائيلي للمنشآت الإنسانية الممولة من المجتمع الدولي، وخاصة فرنسا، في قرية خربة حمصة الفلسطينية".

وأضاف القنصلية فى بيان لها، "تتعارض هذه الإجراءات مع القانون الدولي الإنساني، ودعت السلطات الإسرائيلية إلى وضع حد لها"، وفقا لما نقلته وكالة وفا الفلسطينية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، هدمت يوم الأربعاء الماضي، 20 منشأة بين سكنية وحظائر أغنام لعدة عائلات فلسطينية في خربة حمصة الفوقا بالأغوار الشمالية، و5 خيم نصبتها هيئة مقاومة الجدار والاستيطان.

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