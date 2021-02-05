رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 05 فبراير 2021 الموافق 23 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غدًا.. بدء الحملة القومية 1 لتحصين الماشية بالفيوم ضد الحمى القلاعية

الجمعة 05/فبراير/2021 - 12:34 م
جريدة الدستور
الفيوم- زينب علاء
طباعة
أعلنت محافظة الفيوم عن بدء الحملة القومية الأولى لعام 2021، لتحصين الماشية "جاموس ـ أبقار ـ أغنام ـ ماعز" ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، فضلًا عن ترقيم وتسجيل الماشية، والتي تبدأ فعالياتها غدًا السبت، بالتنسيق بين مديرية الطب البيطري بالفيوم، والهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة.

أوضح الدكتور أيمن محمد عادل، مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، أن الحملة تبدأ بترقيم وتسجيل الماشية غير المسجلة، لتسهيل حصرها وتحصينها للوقاية من الأمراض بجميع مدن ومراكز وقري المحافظة، من خلال 92 وحدة بيطرية.

وأضاف، أن المديرية استعدت للحملة بعقد 100 ندوة إرشادية لمربى الماشية لتعريفهم بفوائد تحصين الماشية، وإطلاعهم على أفضل الأساليب لتربية ماشيتهم، كما تستمر الحملات الإرشادية والتوعوية مع الحملة القومية للتحصين.

ولفت مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم إلى أن الحملة تستهدف تحصين 177 ألف رأس ماشية، مشيرًا إلى ضرورة تعاون كل الجهات المعنية، لتحقق الحملة أهدافها المرجوة بما يعود بالنفع على مربي الماشية وصغار المزارعين، مضيفًا أن المديرية لا تدخر جهدًا في الوقوف بجانبهم، من أجل تحسين الدخل الاقتصادى لأسرهم من خلال التوعية بأساليب التربية السليمة للماشية، وتوفير اللقاحات الجيدة، وضخ السلالات الجديدة عالية الإنتاجية.

موضوعات متعلقة

موعد جنازة وعزاء الفنان عزت العلايلى

وفاة النائب سعد الجمال عن 75 عامًا

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 5-2-2021 فى مصر

أمطار غزيرة ورعد وسيول تضرب البلاد.. طقس مضطرب لـ3 أيام

الصور

image description

لمتابعة صيانة المعدات.. السكرتير المساعد بأسيوط يتفقد مشروع الرصف

image description

محافظ أسيوط يشهد اصطفاف معدات شركة مياه الشرب لمواجهة الأمطار والسيول

image description

محافظ دمياط: تذليل معوقات تسويق منتجات مدينة للأثاث بمشروع «بشائر الخير ٥»

image description

جامعة الأزهر بأسيوط تحتفل باليوم العالمي للأخوة الإنسانية

image description

محافظة أسيوط توزع مشروعات توليد الدخل للمرأة المعيلة

الأكثر قراءة

موعد جنازة وعزاء الفنان عزت العلايلى

وزير المالية: طرح 15 مليون قطعة من «الفكة» تحمل شعار «فرق مصر الطبية»

دمياط تنجو من كارثة.. 5 ساعات مفاوضات لمنع «انفجار الزوج العقيم»

تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة 5-2-2021 فى مصر

إنفوجراف

image description

أوسم رجال في العالم (إنفوجراف)

image description

اليوم.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى نقل جسد القديس تيموثاوس

image description

«مسبار الأمل».. أول انطلاقة عربية إلى المريخ (إنفوجراف)

image description

5 أطعمة تسبب الصداع (إنفوجراف)

نجم الساعة

اليوم.. محاكمة الإرهابى «ميسرة» المضبوط مع هشام العشماوى

منوعات

كيف يمكن تفسير التراجع الكبير لانتشار كورونا في الهند؟

دراسة دانماركية: التصلب المتعدد لا يعرض الحوامل لمخاطر صحية

دراسة: العزلة الاجتماعية تمنع الإنسان من مكافحة العادات الضارة

موعد صلاة الجمعة.. مواقيت الصلاة اليوم 5-2-2021 فى القاهرة والمحافظات

أيام زمان

«كان يعبدها».. حكاية الإسرائيلي الذي سجد تحت أقدام أم كلثوم

منها أسطوانة «الهرم المخروطي».. أثمن مقتنيات كوكب الشرق أم كلثوم

خبراء وإخصائيون يقلدونها.. ما هو سر حمل أم كلثوم للمجوهرات المقلدة؟

قرط ماسي.. قصة أثمن مجوهرات أم كلثوم والخبير الألماني

مقالات الرأي
ماجد حبته
كوسوفو والقدس.. صفقة عبثية
مدحت بشاى
انفخنى.. نحن فى زمن النفخ
د. محمد عفيفي
عبدالرحمن بدوى
جمال طه
مصير «سد النهضة» وحركة تحرير «بنى شنقول» «٢-٢»
المزيد

الثقافة

«الحضرة» تقدم أمسية صوفية بمركز الربع الثقافى.. اليوم

قريبا.. مأساة المرأة العربية فى رواية «أنا مى زيادة»

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا التاريخ؟ (الحرب)

كيف كانت جروبات السوشيال ميديا سببًا في توجّه الشباب للقراءة؟