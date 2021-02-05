الإمارات تسجل 3251 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 3251 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وإجراء 148574 فحصًا جديدًا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل بذلك إجمالى الحالات المسجلة فى الإمارات إلى 320126 حالة منذ بداية الجائحة.وحسب بيان الصحة الإماراتية، سجلت الإمارات 14 حالة وفاة جديدة، وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات فى الإمارات 902 حالة.وأشارت الوزارة إلى شفاء 3860 حالة وتعافيها التام من أعراض المرض، ليصل إجمالى حالات التعافي إلى 297040 حالة.