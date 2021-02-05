مسئول أمريكى سابق يدعو الجيش لمواجهة قراصنة الفدية





وتابع قائلاً: "عليك البدء بما هو أكثر أهمية حقًا، ومن هذا المنظور فيروسات الفدية تمثل أكبر تهديد".



ولفتت الصحيفة البريطانية إلى أنه خلال السنوات الأخيرة، تعرضت حكومات الولايات والبلديات الأمريكية بشكل متزايد لهجمات برامج الفدية. وفي هذا الصدد، قال كريبس: "الولايات تشتري التأمين الإلكتروني.. أليس هذا محض جنون؟"، مضيفًا: «يجب أن تكون لدينا مجموعة أوسع من الأدوات للتصدي لمثل هذه الأشياء، لأنها تقوض بشكل منهجي قدرة الدولة والحكومات المحلية على تقديم الخدمات».



وبينما قال كريبس إنه يريد أن تتخذ الحكومة الأمريكية إجراءات أكثر صرامة ضد مهاجمي برامج الفدية، إلا أنه أضاف أن الشركات تحتاج أيضًا إلى تشديد ممارساتها في مجال الأمن الإلكتروني، لا سيما بالنظر إلى اضطرار العديد من الموظفين للعمل من المنزل الآن.



وتابع قائلا: إن شركات التكنولوجيا نفسها يمكنها أيضًا المساعدة في حل المشكلة من خلال جعل شبكاتها وخدماتها أكثر أمانًا، مضيفًا أن شركات التكنولوجيا يمكنها حل الكثير من هذه الأزمة من خلال "المصادقة الافتراضية متعددة العوامل".

دعا كريس كريبس، مدير وكالة الأمن الإلكتروني السابق في الولايات المتحدة، الجيش الأمريكى إلى استهداف عصابات القراصنة الإجرامية المنظمة، الذين يشنون هجمات بزرع فيروس إلكتروني، للمُطالبة بفدية "رانسوم وير"، على الشركات والحكومات.وقال الرئيس السابق لوكالة الأمن الإلكترونى وأمن البنية التحتية الأمريكية، لصحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى تبني نهج أكثر عدوانية في مواجهة القراصنة الذين يطلبون فدية من المنظمات من خلال تشفير أنظمة البيانات والمطالبة بأموال لفكها.واقترح "كريبس" أن يحاول المهاجمون العسكريون في المجال الإلكتروني ردع العصابات التى تستخدم برامج الفدية من خلال الكشف عن هويتهم، وهو تكتيك يُعرف باسم "الدوكسينج"، قائلاً: "عليك أن تلاحق الأشرار، أنا لا أتحدث فقط عن تطبيق القانون"، مضيفًا أن الجيش يوظف بالفعل عشرة موظفين مدنيين، مثل القيادة الإلكترونية، وبجانب القدرات الاستخباراتية، فإنه يوجه إليهم رسالة مفادها "نعرف من أنت، توقف أو سنلاحقك، باستخدام حرب المعلومات، هنالك العديد من الأمور التي يستطيع الجيش القيام بها".ورأت الصحيفة البريطانية أن تعليقات "كريبس" تتعارض مع تفكير وكالة الأمن الإلكترونى التقليدى، إذ يميل الخبراء إلى تحذير الشركات من محاولة "تعقب عملية القرصنة" التى يشنها مهاجمو برامج الفدية، نظرًا لصعوبة تحديد قدرات الخصم الذي يتعاملون معه.وأشارت "فاينانشيال تايمز" إلى ارتفاع معدل هجمات برامج الفدية بشكل متزايد خلال السنوات الأخيرة، حيث استغل المجرمون الاستخدام الواسع للعملات المشفرة، مثل البيتكوين دون أن يتم تعقبهم، بالإضافة إلى التحول إلى العمل عن بعد أثناء الوباء، الأمر الذى جعل الشركات أكثر عرضة للهجمات.ووفقًا لبيانات شركة سونيك وول، المتخصصة فى مجال حماية البيانات، ارتفعت وتيرة هذا النوع من الهجمات بنحو 40 في المائة في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2020 الماضى، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 الماضي.وأضافت الصحيفة البريطانية أن كريس كريبس، كمدير سابق لوكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية، كان مسؤولًا عن مراقبة التهديدات عبر الإنترنت من الدول الأجنبية.،وأقاله الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب قبل أن يتضح أن قراصنة روس مشتبه بهم قد تسللوا إلى أنظمة العديد من الشركات والإدارات الحكومية الأمريكية.وأفادت الصحيفة بأن"كريبس" يساعد الآن في التعامل مع تداعيات ذلك الهجوم كمستشار لـ سولار ويندوز، شركة التكنولوجيا التي تم اختراق برامجها، لكنه قال لـ"فاينانشيال تايمز" إن عمليات القرصنة واسعة النطاق المدعومة من إحدى الدول أصبحت الآن أقل تهديدًا من هجمات برامج الفدية واسعة النطاق التي ينفذها مجرمون خاصون.