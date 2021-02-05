القبض على 6 إرهابيين من تنظيم «داعش» في كركوك العراقية

أعلنت وكالة الاستخبارات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة إلقاء القبض على 6 إرهابيين، وضبط 6 أوكار تابعة لتنظيم داعش الإرهابي في محافظة كركوك شمالي البلاد.وذكرت الوكالة، وفقا لقناة «السومرية نيوز»، إنه «من خلال متابعة عناصر عصابات تنظيم داعش الإرهابي، تمكنت قوة من وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية من إلقاء القبض على ستة إرهابيين بمناطق مختلفة من محافظة كركوك مطلوبين وفق أحكام المادة (٤إرهاب) لانتمائهم لعصابات تنظيم داعش الإرهابي وعملهم بما يسمى قاطع دجلة ونينوى وفرقة الفرقان تحت كنى وأسماء مختلفة".وأضاف البيان أنه «تم ضبط أيضا ستة أوكار تابعة لعصابات تنظيم داعش الإرهابي في قضاء الحويجة وداقوق تحتوي على عدد من العبوات الناسفة والأسلحة الخفيفة ومواد لوجستية (غذائية وطبية) وجهازي اتصال، حيث تعتبر أحد الأوكار المضبوطة كنقطة اتصال بين الإرهابيين القادمين من جميع المحافظات إلى محافظة كركوك».